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«Шахтер» без Бога. «Сассуоло» отказал в продаже экс-подопечного Де Дзерби

Руководство итальянского клуба не устроило предложение «горняков»
Футбол Серия А (Италия)
10:29
«Шахтер» без Бога. «Сассуоло» отказал в продаже экс-подопечного Де Дзерби
Жереми Бога / Фото - Sky Sport italia

Трансфер полузащитника Жереми Бога в «Шахтер» под угрозой срыва. Об этом в своем твиттере сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «Сассуоло» отклонил предложение «горняков». Итальянский клуб мог получить 10 миллионов евро и Манора Соломона в обмен на хавбека.

Тем временем переговоры о переходе ведет «Аталанта». Бывший клуб Роберто Де Дзерби намерен выручить за игрока 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что и сам Соломон не намерен переходить в «Сассуоло».

Сергей Стаднюк
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Шахтер Донецк Сассуоло Аталанта трансферы

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