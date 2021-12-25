«Шахтер» без Бога. «Сассуоло» отказал в продаже экс-подопечного Де Дзерби

Руководство итальянского клуба не устроило предложение «горняков»

Жереми Бога / Фото - Sky Sport italia

Трансфер полузащитника Жереми Бога в «Шахтер» под угрозой срыва. Об этом в своем твиттере сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «Сассуоло» отклонил предложение «горняков». Итальянский клуб мог получить 10 миллионов евро и Манора Соломона в обмен на хавбека.

Тем временем переговоры о переходе ведет «Аталанта». Бывший клуб Роберто Де Дзерби намерен выручить за игрока 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что и сам Соломон не намерен переходить в «Сассуоло».