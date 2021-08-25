«Шахтер» без Трубина пропустил дважды от «Монако», но сумел перевернуть игру и выйти в групповой этап Лиги чемпионов

Решающим оказался проход Мудрика в дополнительное время

Фото - ФК Шахтер

В ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Монако» на выезде сыграл вничью с «Шахтером».

В первом тайме «монегаски» отправили украинскую команду в нокдаун. Дубль Бен Йеддера перевернул ситуацию в двухматчевом противостоянии.

Отметим, что второму мячу передовал угловой после эпизода с ударом в штангу в исполнении Бадиашиля. На повторе похоже, что защитник был в офсайде. Данный момент не мог быть проверен с помощью VAR, поскольку напрямую не касался голевого эпизода.

После перерыва «Монако» продолжил владеть инициативой. Однако забил «Шахтер». Марлос сравнял общий счет. В компенсированное время сумасшедший момент имел Фолланд, но выручил Пятов, заменявший травмированного Трубина.

Игра перешла в дополнительное время. Здесь уже «оранжево-черным» удалось выровнять ситуацию на поле. И после передачи Мудрика переправил мяч в собственные ворота Агилар.

«Шахтер» победил со счетом 3:2 по сумме двух встреч и вышел в групповой этап.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф, ответный матч

«Шахтер» – «Монако» 2:2 (основное время – 1:2; первый матч – 1:0)

Голы: Бен-Йеддер, 18, Бен-Йеддер, 39 – Марлос, 74, Агилар, 114 (автогол)

«Шахтер»: Пятов, Додо, Марлон, Витао (Кривцов, 101), Матвиенко (Исмаили, 46), Алан Патрик, Соломон (Мудрик, 82), Майкон, Маркос Антонио (Степаненко, 86), Тете (Марлос, 66), Траоре (Фернандо Педро, 101).

«Монако»: Нюбель, Сидибе (Агилар, 99), Марипан, Бадиашиль, Кайо Энрике (Якобс, 117), Головин (Изидор, 77), Желсон Мартинш (Жан Лукас, 71), Тчуамени (Дисаси, 117), Фофана, Бен-Йеддер (Диоп, 77), Фолланд.

Предупреждения: Додо, Тете, Марлон, Соломон, Кривцов, Фернандо Педро – Фолланд, Головин, Фофана, Бадиашиль