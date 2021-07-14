«Шахтер» ближе всех к приобретению игрока «Гремио»

Феррейра интересен нескольким клубам

Фото: AS

«Шахтер» продолжает интересоваться полузащитником «Гремио» Феррейрой.

Как утверждает Minha Torcida, «горняки» остаются главным претендентом на 23-летнего футболиста. Остальные клубы потеряли к нему интерес. Одним из клубов было «Динамо».

Контракт с Феррейрой рассчитан до 2023 года, а его клаусула в контракте составляет 8 миллионов евро.

Правда, трансфер в «Шахтер» маловероятен. Скаут клуба сообщил, что «Горняки» закончили трансферную кампанию.