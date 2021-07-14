«Шахтер» сыграет контрольный матч с «Оболонью»
«Шахтер» ближе всех к приобретению игрока «Гремио»
Феррейра интересен нескольким клубам
Фото: AS
«Шахтер» продолжает интересоваться полузащитником «Гремио» Феррейрой.
Как утверждает Minha Torcida, «горняки» остаются главным претендентом на 23-летнего футболиста. Остальные клубы потеряли к нему интерес. Одним из клубов было «Динамо».
Контракт с Феррейрой рассчитан до 2023 года, а его клаусула в контракте составляет 8 миллионов евро.
Правда, трансфер в «Шахтер» маловероятен. Скаут клуба сообщил, что «Горняки» закончили трансферную кампанию.
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