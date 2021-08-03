«Шахтер» добыл волевую победу над «Генком» в квалификации Лиги чемпионов

«Горнякам» удалось перевернуть ход матча

Фото - ФК Шахтер

В первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов «Шахтер» на выезде добыл волевую победу над «Генком».

В первом тайме небольшим преимуществом владели «горняки». Однако, забили хозяева. Оборона гостей не удержала двухметрового Онуачу во время подачи в штрафную. Нигериец без особого сопротивления открыл счет ударом головой.

В одном из эпизодов травму получил Соломон. Главному тренеру вице-чемпиона Украины Роберто Де Дзерби пришлось несколько перестроить игру. В связи с этим бельгийцам удалось выровнять ход встречи.

Однако переломным стал пенальти в ворота «Генка». Удар с точки уверенно реализовал Тете. Ближе к концовке матча Алан Патрик и вовсе вывел «горняков» вперед.

Команды выдали довольно нервные последние минуты. Хозяева предприняли попытку штурма ворот украинской команды, но дивидендов она так и не принесла.

Если «Шахтер» пройдет дальше по сумме двух матчей, то в следующем раунде он встретится с победителем пары «Спарта» – «Монако».

Лига чемпионов. Третий раунд квалификации, первые матчи

«Генк» – «Шахтер» 1:2 (1:0)

Голы: Онуачу, 39 – Тете, 63 (пен.), Алан Патрик, 81

«Генк»: Вандевордт, Муньос, Лукуми, Садик, Артеага, Ндайишимийе (Торстведт, 67), Грошовски (Эйтинг, 83), Хейнен, Онуачу (Дессерс, 82), Бонгонда, Ито.

«Шахтер»: Трубин, Додо, Марлон, Витао, Матвиенко (Марлос, 64), Педриньо, Соломон (Алан Патрик, 46), Майкон, Маркос Антонио (Степаненко, 73), Тете (Исмаили, 64), Траоре (Дентиньо, 86).

Муньос, Торстведт – Педриньо, Марлон, Майкон