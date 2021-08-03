Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 7
Завтра 3
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Спартак Москва - Бенфика 0:2 Окончен
21:00 Динамо Загреб - Легия Варшава 1:1 Окончен
21:00 Ференцварош - Славия Прага 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (7 событий из 36) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
17:00 Кайрат - Алашкерт -:- Запланирован
18:45 Яблонец - Селтик -:- Запланирован
19:00 Омония Никосия - Флора Таллинн -:- Запланирован
21:00 Галатасарай - Сент Джонстон -:- Запланирован
21:00 Мура - Жальгирис -:- Запланирован
21:30 Рапид Вена - Анортосис Фамагуста -:- Запланирован
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
21:00 Колос - Шахтер Караганда -:- Запланирован
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Монако - Нант -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
16:00 Минай - Колос -:- Запланирован
19:30 Металлист-1925 - Черноморец -:- Запланирован

«Монако» стал на шаг ближе к матчу с победителем пары «Генк» – «Шахтер»

Французкий клуб переиграл «Спарту», «Мальме» справился с «Рейнджерс»
Футбол Лига чемпионов UEFA
3 августа 21:58
«Монако» стал на шаг ближе к матчу с победителем пары «Генк» – «Шахтер»
Фото - Спарта Прага

В первых матчах третьего раунда квалификации Лиги чемпионов «Монако» на выезде переиграл пражскую «Спарту», а «Мальме» дома добыл победу над «Рейнджерс».

Судьбу поединка между шведской и шотландской командами решило начало второго тайма. Рикс и Бирманчевич забили по мячу в течение трех минут. Лишь в концовке Дэвису удалось сократить отставание.

Представитель Лиги 1 оформил по голу в каждом из таймов. До перерыва отличился Тчуамени, после – Фолланд.

Если «Монако» разовьет свой успех в ответном поединке, в следующем раунде встретится с победителем пары «Генк» – «Шахтер».

Лига чемпионов. Третий раунд квалификации, первые матчи

«Мальме» – «Рейнджерс» 2:1

Голы: Рикс, 47, Бирманчевич, 49 – Дэвис, 90+5

«Мальме»: Далин, Мойсандер, Нильсен, Ахмедходжич, Рикс (Беймо, 88), Кристиансен (Ракип, 89), Бергет, Левицки, Инносент, Бирманчевич (Налич, 74), Чолак (Абубакари, 88).

«Рейнджерс»: Макгрегор, Тавернье, Голдсон, Хеландер, Баришич, Дэвис, Арфилд, Ландстрем, Райт, Иттен (Сакала, 63), Кент.

Предупреждения: Рикс, Мойсандер, Нильсен – Баришич, Иттен, Арфилд

«Спарта» Прага – «Монако» 0:2

Голы: Тчуамени, 37, Фолланд, 59

«Спарта»: Ницэ, Визнер, Панак, Ганцко, Полидар (Виннхейм, 77), Дочкал (Карабец, 60), Павелка, Сачек, Моберг-Карлссон (Юлиш, 46), Пешек, Гложек.

«Монако»: Нюбель, Агиляр, Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике, Желсон Мартинш (Мусаба, 88), Головин (Якобс, 76), Тчуамени, Фофана, Бен-Йеддер (Диоп, 57), Фолланд (Фабрегас, 76).

Предупреждения: Полидар, Павелка – Фофана, Бадиашиле, Тчуамени

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Монако Рейнджерс Спарта Прага Мальме Шахтер Донецк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Главный тренер «Монако» обвинил фанатов «Спарты» в расизме
Главный тренер «Монако» обвинил фанатов «Спарты» в расизме
Футбол Лига чемпионов UEFA
4 августа 10:04
Экс-клуб Довбыка расписал ничью с «Селтиком» в ЛЧ, а «Рапид» одолел «Спарту»
Экс-клуб Довбыка расписал ничью с «Селтиком» в ЛЧ, а «Рапид» одолел «Спарту»
Футбол Лига чемпионов UEFA
21 июля 09:30
«Монако», «Бенфика» и другие клубы узнали своих соперников в квалификации ЛЧ
«Монако», «Бенфика» и другие клубы узнали своих соперников в квалификации ЛЧ
Футбол Лига чемпионов UEFA
19 июля 13:42
«Милан» согласовал условия контракта с защитником «Монако»
«Милан» согласовал условия контракта с защитником «Монако»
Футбол Серия А (Италия)
13 июля 14:57

Новости: Футбол

Хачериди тренируется с «Десной»
Хачериди тренируется с «Десной»
Украинская Премьер-лига
10:41
Антюх: «Луческу хотел забрать меня в «Динамо» еще зимой»
Антюх: «Луческу хотел забрать меня в «Динамо» еще зимой»
Украинская Премьер-лига
10:25
«Шахтер» не сможет сыграть матч ЛЧ на «Олимпийском»
«Шахтер» не сможет сыграть матч ЛЧ на «Олимпийском»
Лига чемпионов UEFA
10:12
Вратарь «Колоса» рассказал о еврокубковом матче с «Шахтером»
Вратарь «Колоса» рассказал о еврокубковом матче с «Шахтером»
Лига конференций UEFA
09:51
Сегодня «Колос» стартует в еврокубках
Сегодня «Колос» стартует в еврокубках
Лига конференций UEFA
09:29
Йовичевич: «Довбык – лучший нападающий страны»
Йовичевич: «Довбык – лучший нападающий страны»
Украинская Премьер-лига
09:15
Тренер «Бенфики»: «Могли обыгрывать «Спартак» 5:0»
Тренер «Бенфики»: «Могли обыгрывать «Спартак» 5:0»
Лига чемпионов UEFA
08:33
Забарный: «Фенербахче» схож с «Зарей» и близок к «Шахтеру»
Забарный: «Фенербахче» схож с «Зарей» и близок к «Шахтеру»
Украинская Премьер-лига
08:17
Два украинских легионера забили по голу в матче квалификации ЛЧ
Два украинских легионера забили по голу в матче квалификации ЛЧ
Украинские легионеры
08:10
Все новости

Популярные новости

Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Послесловие
Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Olympics Токио-2020
1 августа 11:40
7
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
Olympics Токио-2020
3 августа 15:39
3
И не страшно? Емельяненко-младший посмеялся над словами Виталия Кличко
И не страшно? Емельяненко-младший посмеялся над словами Виталия Кличко
MMA
31 июля 18:22
19
Арум назвал боксера с самым сильным ударом в супертяжелом весе
Арум назвал боксера с самым сильным ударом в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
31 июля 19:21
1
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
MMA
29 июля 18:52
4
«Котлета» за бой с Лобовым? Беринчик показал сумку с пачками долларов
«Котлета» за бой с Лобовым? Беринчик показал сумку с пачками долларов
Бокс Профессиональный бокс
1 августа 22:41
2
Все новости