«Монако» стал на шаг ближе к матчу с победителем пары «Генк» – «Шахтер»

Французкий клуб переиграл «Спарту», «Мальме» справился с «Рейнджерс»

Фото - Спарта Прага

В первых матчах третьего раунда квалификации Лиги чемпионов «Монако» на выезде переиграл пражскую «Спарту», а «Мальме» дома добыл победу над «Рейнджерс».

Судьбу поединка между шведской и шотландской командами решило начало второго тайма. Рикс и Бирманчевич забили по мячу в течение трех минут. Лишь в концовке Дэвису удалось сократить отставание.

Представитель Лиги 1 оформил по голу в каждом из таймов. До перерыва отличился Тчуамени, после – Фолланд.

Если «Монако» разовьет свой успех в ответном поединке, в следующем раунде встретится с победителем пары «Генк» – «Шахтер».

Лига чемпионов. Третий раунд квалификации, первые матчи

«Мальме» – «Рейнджерс» 2:1

Голы: Рикс, 47, Бирманчевич, 49 – Дэвис, 90+5

«Мальме»: Далин, Мойсандер, Нильсен, Ахмедходжич, Рикс (Беймо, 88), Кристиансен (Ракип, 89), Бергет, Левицки, Инносент, Бирманчевич (Налич, 74), Чолак (Абубакари, 88).

«Рейнджерс»: Макгрегор, Тавернье, Голдсон, Хеландер, Баришич, Дэвис, Арфилд, Ландстрем, Райт, Иттен (Сакала, 63), Кент.

Предупреждения: Рикс, Мойсандер, Нильсен – Баришич, Иттен, Арфилд

«Спарта» Прага – «Монако» 0:2

Голы: Тчуамени, 37, Фолланд, 59

«Спарта»: Ницэ, Визнер, Панак, Ганцко, Полидар (Виннхейм, 77), Дочкал (Карабец, 60), Павелка, Сачек, Моберг-Карлссон (Юлиш, 46), Пешек, Гложек.

«Монако»: Нюбель, Агиляр, Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике, Желсон Мартинш (Мусаба, 88), Головин (Якобс, 76), Тчуамени, Фофана, Бен-Йеддер (Диоп, 57), Фолланд (Фабрегас, 76).

Предупреждения: Полидар, Павелка – Фофана, Бадиашиле, Тчуамени