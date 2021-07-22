Бога в «Шахтере» не будет. Он остается в Италии
«Шахтер» и «Динамо» обновили газон на НСК «Олимпийский»
«Горняки» опубликовали видео работы в соцсетях
22 июля 19:42
Фото: ФК Динамо
«Шахтер» через свой сайт объявил, что совместно с «Динамо» обновили газон на НСК «Олимпийский».
Отмечается, что реновация газона прошла на стадионе впервые за 10 лет. «Горняки» опубликовали видео работ на арене.
«Шахтер» с прошлого сезона проводит домашние матчи на НСК «Олимпийский».
Тут пройдетматч за Суперкубок Украины.
Комментарии 0