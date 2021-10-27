«Шахтер» и «Динамо» – во второй 50-ке клубов по общей трансферной стоимости игроков

Несмотря на громкие приобретения, ПСЖ не вырвался в лидеры

Фото - ФК Шахтер

«Манчестер Сити» возглавил рейтинг по общей стоимости игроков по версии Transfermarkt. Несмотря на наличие в составе Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Неймара, ПСЖ остался позади.

В тройку после покупок Криштиану Роналду, Джейдона Санчо и Рафаэля Варана вошел «Манчестер Юнайтед». Примечательно, что «Ювентус» не вошел даже в десятку, расположившись на 12-м месте.

«Шахтер» с общей стоимостью 184 млн евро разместился на 57-й строчке. «Динамо» со 133 млн евро – 73-е.