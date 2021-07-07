Коваленко: «При Каштру в «Шахтере» были несложные тренировки»
«Шахтер» интересуется 19-летним защитником сборной Эквадора
Инкапиэ может перебраться в УПЛ
Пьеро Инкапиэ / Фото: Mundo Deportivo
Центральный защитник сборной Эквадора Пьеро Инкапиэ интересен донецкому «Шахтеру», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в Twitter.
По его информации, «горняки» уже сделали предложение аргентинскому «Тальересу», за который выступает 19-летний Инкапиэ.
Инкапиэ дебютировал за сборную Эквадора на Копа Америка, дошел с командой до 1/4 финала и провел 5 полных матчей на турнире.
Напомним, несколько дней назад «Шахтер» продал центрального защитника Давита Хочолаву в датский «Копенгаген».
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