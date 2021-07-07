«Шахтер» интересуется 19-летним защитником сборной Эквадора

Инкапиэ может перебраться в УПЛ

Пьеро Инкапиэ / Фото: Mundo Deportivo

Центральный защитник сборной Эквадора Пьеро Инкапиэ интересен донецкому «Шахтеру», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в Twitter.

По его информации, «горняки» уже сделали предложение аргентинскому «Тальересу», за который выступает 19-летний Инкапиэ.

Инкапиэ дебютировал за сборную Эквадора на Копа Америка, дошел с командой до 1/4 финала и провел 5 полных матчей на турнире.

Напомним, несколько дней назад «Шахтер» продал центрального защитника Давита Хочолаву в датский «Копенгаген».