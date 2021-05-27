Де Дзерби: «Не могу взять в «Шахтер» футболиста только потому, что я с ним работал»
«Шахтер» интересуется итальянским защитником «Сассуоло»
Источники утверждают, что между клубами уже начались переговоры
10:43
Джанмарко Феррари / Фото: Sports Mole
«Шахтер» попытается подписать итальянского защитника «Сассуоло» Джанмарко Феррари, сообщает TuttoMercatoWeb.
По информации итальянских источников, команды уже начали переговоры о трансфере 29-летнего защитника.
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 10 млн евро.
В прошедшем сезоне Феррари сыграл 34 матча в Серии А и отдал 5 голевых передач.
Напомним, ранее «Шахтеру» приписывали интерес к полузащитнику «Суссуоло» Жереми Бога.
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