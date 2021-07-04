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«Шахтер» на сборе в Австрии уступил «Ракуву»
У дончан отличился лишь Соломон
Фото: Шахтер
На тренировочном сборе в Австрии донецкий «Шахтер» проиграл польскому «Ракуву» со счетом 1:2.
Товарищеский матч.
«Шахтер» – «Ракув» 1:2
Голы: Соломон, 81 – Кун, 14, Лопес, 72 (п.)
«Шахтер»: Шевченко, Додо (Конопля, 64), Витао, Марлон (Мампасси, 64), Корниенко (Сиприано, 64), Тете (Очеретько, 64), Майкон (Бондаренко, 64), Патрик (Маркос Антонио, 64), Мудрик (Соломон, 46), Педриньо (Танковский, 64), Траоре (Дентиньо, 64).
Ранее дончане в контрольном матче разгромили «Санкт-Йоханн».
Напомним, ранее в расположение «Шахтера» со сборной Украины вернулись Анатолий Трубин и Георгий Судаков.
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