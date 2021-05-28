«Шахтер» не интересуется Локателли и Берарди

А вот Марлона «горняки» хотят приобрести

Доменико Берарди / Фото: AFP

«Шахтер» опроверг интерес к еще двум игрокам «Сассуоло».

Речь идет о полузащитниках Мануэле Локателли и Доменико Берарди. Об этом сообщил TuttoMercatoWeb ассистент директора «Шахтера» Карло Николини.

Можно ли говорить, что «Шахтер» хочет пригласить тех игроков, о которых вы читаете в газетах, а именно Локателли, Берарди и Марлон?

«Я не могу назвать конкретные имена, но могу утверждать, что это не Локателли и Берарди, потому что на этих позициях у нас уже есть отличные игроки, и нет смысла вкладывать деньги в покупку этих двух футболистов «Сассуоло». Та информация, о которой пишут журналисты, в основном фальшивая. «Шахтеру» действительно интересен Марлон, потому что он очень нравится Де Дзерби. Но наш клуб ​​не покупает дорогих игроков и не совершает много покупок. Футболисты, за которыми мы следим, будут соответствовать нашим идеям и нашей философии. Конечно, нашей целью будет покупка игроков также в Италии, не только в Бразилии. Но Роберто приехал не для того, чтобы навязывать нам определённых игроков, он открыт для диалога».

Трансфер Марлона Сантоса могут обсудить уже в ближайшее время.