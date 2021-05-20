Триумф, который невозможно забыть. 12 лет назад «Шахтер» выиграл Кубок UEFA
«Шахтер» не намерен покупать игрока «Интера»
На трансфере настаивал Де Дзерби
20 мая 16:09
Стефано Сенси / фото - Getty Images
Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби в ближайшее время возглавит донецкий «Шахтер». Ранее сообщалось, что 41-летний специалист хочет купить полузащитника «Интера» Стефано Сенси.
Но портал FCInternews.it утверждает, что имя игрока ни разу не упоминалось во время трансферных разговоров и «Шахтер» не намерен тратить деньги на 25-летнего хавбека.
Напомним, «Шахтер» хочет подписать защитника «Днепра-1».
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