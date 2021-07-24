«Шахтер» не продаст лидера в «Милан»

Итальянский клуб всерьез интересовался игроком

Тете / фото - ФК Шахтер

«Милан» всерьез интересуется вингером донецкого «Шахтера» Тете, сообщает SportItalia.

Но как сообщает источник, «горняки» не планируют расставаться с игроком и не отпустят его в Италию.

К тому же, ранее также сообщалось, что «Милан» прибегнет к кандидатуре вингера дончан только в том случае, если им не удастся подписать 19-летнего Кайо Жорже из «Сантоса».

Тете играет в составе «горняков» с 2019-го года. За это время он успел отыграть 80 матчей, в которых записал на свой счет 34 голевых действия.

Напомним, «Шахтер» одержал первую победу в официальном матче при Роберто Де Дзерби.