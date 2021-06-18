«Шахтер» объявил о переходе нападающего «Аякса»

Траоре будет играть в УПЛ

Фото: shakhtar.com

Нападающий «Аякса» Лассина Траоре перешел в «Шахтер».

Донецкий клуб подтвердил подписание игрока через свой сайт. Контракт рассчитан на пять лет.

В прошлом сезоне за амстердамцев Лассина забил 12 мячей и сделал 12 ассистов в 31-м матче. Также у него 14 игр за сборную Буркина-Фасо, в составе которой он забил пять мячей.

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