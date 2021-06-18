Форвард «Аякса» прошел медосмотр в «Шахтере»
«Шахтер» объявил о переходе нападающего «Аякса»
Траоре будет играть в УПЛ
Фото: shakhtar.com
Нападающий «Аякса» Лассина Траоре перешел в «Шахтер».
Донецкий клуб подтвердил подписание игрока через свой сайт. Контракт рассчитан на пять лет.
В прошлом сезоне за амстердамцев Лассина забил 12 мячей и сделал 12 ассистов в 31-м матче. Также у него 14 игр за сборную Буркина-Фасо, в составе которой он забил пять мячей.
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