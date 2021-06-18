Витао: «Цель «Шахтера» – выиграть чемпионат, Кубок, удачно выступить в еврокубках»
Форвард «Аякса» прошел медосмотр в «Шахтере»
Соглашение с Траоре будет рассчитано до 2026 года
Лассина Траоре / Фото: twitter.com/afcajax
Форвард «Аякса» Лассина Траоре в скором времени станет игроком «Шахтера», сообщает FasoSports.
Источник информирует, что форвард успешно прошел медицинский осмотр перед подписанием контракта с «горняками».
Transferts: L’attaquant Burkinabè, Lassina TRAORÉ (20 ans) a passé sa visite médicale avec succès . Il va s'engager avec le Shakhtar Donetsk jusqu’en 2026.@AFCAjax#FasoSports pic.twitter.com/QcM0s1V1rU— FasoSports (@fasosports18) June 17, 2021
Отмечается, что сумма трансфера составит около 8 миллионов евро, а контракт с Траоре будет рассчитан до 2026 года.
Напомним, что ранее состав «Шахтера» пополнил Педриньо.
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