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«Шахтер» официально представил новичков клуба

В летнее межсезонье «горняки» подписали защитника, хавбека и форварда
Футбол Украинская Премьер-лига
12:57
«Шахтер» официально представил новичков клуба
Фото - ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» официально представил летних новичков команды. «Горняки» в текущее межсезонье усилились тремя исполнителями.

Команда получила подпитку в каждой линии, кроме позиции голкипера. Были подписаны защитник Марлон, хавбек Педриньо и нападающий Лассина Траоре.

Игроки выбрали себе номера на футболках. Центбек будет носить 26-й, вингер – 38-й, форвард – 23-й.

Ранее «Шахтер» презентовал новую игровую форму.

Источник: shakhtar.com Сергей Стаднюк
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Теги

Педриньо Лассина Траоре Марлон Шахтер Донецк

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