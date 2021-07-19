Де Дзерби: «Не думаю, что «Шахтер» может быть лучшим решением для Берарди, Бога и Локателли»
«Шахтер» официально представил новичков клуба
В летнее межсезонье «горняки» подписали защитника, хавбека и форварда
Фото - ФК Шахтер
Донецкий «Шахтер» официально представил летних новичков команды. «Горняки» в текущее межсезонье усилились тремя исполнителями.
Команда получила подпитку в каждой линии, кроме позиции голкипера. Были подписаны защитник Марлон, хавбек Педриньо и нападающий Лассина Траоре.
Игроки выбрали себе номера на футболках. Центбек будет носить 26-й, вингер – 38-й, форвард – 23-й.
Ранее «Шахтер» презентовал новую игровую форму.
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