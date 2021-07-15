«Шахтер» официально представил новую форму

Сезон-21/22 «горняки» начнут в новой экипировке

Фото - ФК Шахтер

Официальная презентация новой формы «Шахтера» состоялась в четверг, 15 июля. Об этом сообщает пресс-служба «горняков».

Клуб подписал пятилетнее соглашение с новым техническим спонсором. В Puma не стали отходить от традиционных цветов. Главной особенностью являются горизонтальные полосы в основном и выездом комплектах.

Презентация была проведена с элементами уличного стиля. Главный посыл в том, что футбольную экипировку можно использовать в рамках ежедневного стиля.

Ранее «Шахтер» возобновил тренировки по прибытию в Киев.