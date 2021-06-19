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«Шахтер» определился с главным тренером женской команды
Специалист дважды признавался лучшим наставником Украины
Роман Заев / Фото - ФК Шахтер
Главным тренером женской команды «Шахтера» стал Роман Заев. Команда начнет выступления в Первой лиге с сезона-21/22. Специалист прокомментировал свое назначение.
Это большой вызов и аванс для меня, потому что ФК «Шахтер» – флагман украинского футбола. Быть членом этой семьи очень почетно. «Шахтер» является самым амбициозным клубом, независимо от того, какая команда – женская или мужская.
Перед нами стоят максимальные задачи, будем стараться их выполнять. Надеюсь, внимание, которое нам оказывает клуб, поможет создать боеспособную команду.
52-летний специалист имеет опыт работы с женской юношеской сборной Украины. В 2019 и 2020 награждался призом «Лучший тренер женских команд» от УАФ.
Ранее мужской «Шахтер» объявил о переходе нападающего «Аякса».
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