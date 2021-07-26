«Шахтер» отдал хавбека в аренду сопернику «Динамо» на сборах

Бразилец отправился набираться опыта в Швейцарию

Маркиньос Сиприано / Фото - ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Маркиньос Сиприано перешел в «Сьон». Об этом сообщает пресс-служба «горняков».

Бразилец будет выступать за швейцарский клуб на правах аренды. Срок соглашения рассчитан до конца сезона.

В прошлом сезоне «Сьон» занял предпоследнее место в высшем дивизионе своей страны. Победа в стыковых матчах над «Туном» позволила сохранить прописку.

В прошедшей кампании 22-летний игрок провел всего восемь поединков. В них ему удалось отличиться результативной передачей.

Напомним, в контрольном матче на летних сборах «Сьон» уступил «Динамо» (0:2).