Два игрока «Шахтера» в матче с «Ингульцом» выполнили больше передач, чем вся команда соперника
«Шахтер» отдал хавбека в аренду сопернику «Динамо» на сборах
Бразилец отправился набираться опыта в Швейцарию
26 июля 16:17
Маркиньос Сиприано / Фото - ФК Шахтер
Полузащитник «Шахтера» Маркиньос Сиприано перешел в «Сьон». Об этом сообщает пресс-служба «горняков».
Бразилец будет выступать за швейцарский клуб на правах аренды. Срок соглашения рассчитан до конца сезона.
В прошлом сезоне «Сьон» занял предпоследнее место в высшем дивизионе своей страны. Победа в стыковых матчах над «Туном» позволила сохранить прописку.
В прошедшей кампании 22-летний игрок провел всего восемь поединков. В них ему удалось отличиться результативной передачей.
Напомним, в контрольном матче на летних сборах «Сьон» уступил «Динамо» (0:2).
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