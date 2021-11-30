«Шахтер» предложил Тете новый контракт

Тете / Фото: Шахтер

Пабло Буэно, агент бразильского вингера «Шахтера» Тете, в интервью YouTube-каналу Бомбардир рассказал, что дончане предложили его подопечному новый контракт.



Часто агенты воспринимают футболистов как товар. У нас с Тете другие взаимоотношения. Мы делаем это из-за любви к футболу. Мы от футбола кайфуем. Важно, чтобы у футболиста был хороший футбольный менеджер и если бы у Марадоны был такой человек, с ним бы не случилось то, что случилось».