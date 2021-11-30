«Это существенно осложнило нам задачу». Тете прокомментировал победу «Шахтера» над «Ингульцом»
«Шахтер» предложил Тете новый контракт
У футболиста пока не говорят о том, согласились ли продлить договор
Тете / Фото: Шахтер
Пабло Буэно, агент бразильского вингера «Шахтера» Тете, в интервью YouTube-каналу Бомбардир рассказал, что дончане предложили его подопечному новый контракт.
«В «Шахтере» уже обратились к нам по поводу продления контракта Тете. Нам нужно все проанализировать и подумать о его будущем. «Шахтер» очень доволен игрой Тете. Будем смотреть, что будет дальше.
Часто агенты воспринимают футболистов как товар. У нас с Тете другие взаимоотношения. Мы делаем это из-за любви к футболу. Мы от футбола кайфуем. Важно, чтобы у футболиста был хороший футбольный менеджер и если бы у Марадоны был такой человек, с ним бы не случилось то, что случилось».
Напомним, Тете также рассказал, что думал об украинском гражданстве.
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