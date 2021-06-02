Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

«Шахтер» предложит 25 миллионов за защитника «Галатасарая»

Новый тренер «горняков» хочет усилить команду
Футбол Украинская Премьер-лига
12:10
«Шахтер» предложит 25 миллионов за защитника «Галатасарая»
Маркао / фото - FootBoom

«Шахтер» готов подписать бразильского защитника «Галатасарая» Маркао, сообщает Aksam.

Наставник команды Роберто Де Дзерби желает видеть игрока в своей команде. «Шахтер» уже готовит 25-миллионное предложение по бразильцу. Детали личного контракта Маркао пока не известны.

Официальное предложение «горняки» планируют сделать 19 июня – после того, как в «Галатасарае» пройдут выборы.

В минувшем сезоне 24-летний футболист провел 42 матча за турецкий клуб и отметился одним голом и одной голевой передачей.

Напомним, экс-тренер «Шахтера» может возглавить «Эвертон».

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Шахтер Донецк Галатасарай Роберто Де Дзерби

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Трубин – лучший игрок сезона в «Шахтере»
Трубин – лучший игрок сезона в «Шахтере»
Футбол Украинская Премьер-лига
12:12
«Сарагоса» в очередной раз продлит отсрочку выплаты долга «Шахтеру»
«Сарагоса» в очередной раз продлит отсрочку выплаты долга «Шахтеру»
Футбол Примерa (Испания)
11:10
Главный скаут «Шахтера» прибыл в Португалию для подписания форварда «Бенфики»
Главный скаут «Шахтера» прибыл в Португалию для подписания форварда «Бенфики»
Футбол Украинская Премьер-лига
08:10
Де Дзерби возьмет на сборы 4-х футболистов, игравших в «Мариуполе»
Де Дзерби возьмет на сборы 4-х футболистов, игравших в «Мариуполе»
Футбол Украинская Премьер-лига
1 июня 17:49
Источник рассказал о зарплате Де Дзерби в «Шахтере»
Источник рассказал о зарплате Де Дзерби в «Шахтере»
Футбол Украинская Премьер-лига
1 июня 15:22
«Шахтер» сделал предложение форварду «Гремио»
«Шахтер» сделал предложение форварду «Гремио»
Футбол Украинская Премьер-лига
1 июня 14:28

Новости: Футбол

«Заря» запланировала сборы в Турции
«Заря» запланировала сборы в Турции
Украинская Премьер-лига
12:41
Жерсон Родригеш: «Холанд заслуживает уважения ,но посмотрим после матча, кого запомнят больше»
Жерсон Родригеш: «Холанд заслуживает уважения ,но посмотрим после матча, кого запомнят больше»
Сборные
12:34
Оуэн: «Когда зовет «Реал Мадрид», трудно отказать»
Оуэн: «Когда зовет «Реал Мадрид», трудно отказать»
Примерa (Испания)
12:22
Официально. Луческу продлил контракт с «Динамо»
Официально. Луческу продлил контракт с «Динамо»
Украинская Премьер-лига
12:18
На Евро-2020 у сборной Украины рекордная заявка. Но все обсуждают только одну фамилию
Аналитика
На Евро-2020 у сборной Украины рекордная заявка. Но все обсуждают только одну фамилию
Сборная Украины
12:15
Трубин – лучший игрок сезона в «Шахтере»
Трубин – лучший игрок сезона в «Шахтере»
Украинская Премьер-лига
12:12
«Шахтер» предложит 25 миллионов за защитника «Галатасарая»
«Шахтер» предложит 25 миллионов за защитника «Галатасарая»
Украинская Премьер-лига
12:10
Дешам: «Ляпорт сам выбрал свой путь. Но он был в наших списках»
Дешам: «Ляпорт сам выбрал свой путь. Но он был в наших списках»
В Европе
11:45
Педро может вернуться в Англию
Педро может вернуться в Англию
Серия А (Италия)
11:41
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Стрельба пулевая
26 мая 07:40
1
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
Ярославский: «Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру клуба»
Ярославский: «Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру клуба»
Футбол В Украине
27 мая 08:49
Все новости