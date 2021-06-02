«Шахтер» предложит 25 миллионов за защитника «Галатасарая»

Новый тренер «горняков» хочет усилить команду

Маркао / фото - FootBoom

«Шахтер» готов подписать бразильского защитника «Галатасарая» Маркао, сообщает Aksam.

Наставник команды Роберто Де Дзерби желает видеть игрока в своей команде. «Шахтер» уже готовит 25-миллионное предложение по бразильцу. Детали личного контракта Маркао пока не известны.

Официальное предложение «горняки» планируют сделать 19 июня – после того, как в «Галатасарае» пройдут выборы.

В минувшем сезоне 24-летний футболист провел 42 матча за турецкий клуб и отметился одним голом и одной голевой передачей.

Напомним, экс-тренер «Шахтера» может возглавить «Эвертон».