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«Шахтер» предложит 25 миллионов за защитника «Галатасарая»
Новый тренер «горняков» хочет усилить команду
Маркао / фото - FootBoom
«Шахтер» готов подписать бразильского защитника «Галатасарая» Маркао, сообщает Aksam.
Наставник команды Роберто Де Дзерби желает видеть игрока в своей команде. «Шахтер» уже готовит 25-миллионное предложение по бразильцу. Детали личного контракта Маркао пока не известны.
Официальное предложение «горняки» планируют сделать 19 июня – после того, как в «Галатасарае» пройдут выборы.
В минувшем сезоне 24-летний футболист провел 42 матча за турецкий клуб и отметился одним голом и одной голевой передачей.
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