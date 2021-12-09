«Шахтер» продлил контракты с двумя ведущими игроками

Хавбеки останутся в команде

Фото: shakhtar.com

«Шахтер» объявил о продлении двух полузащитников.

Речь идет об Алане Патрике и Майконе. Оба подписали новые контракты с командой.

Патрик и Майкон оформили контракты до 2025-го года, сообщает сайт клуба.

Алан перешел в «Шахтере» в 2011-м году. Несколько раз он сдавался в аренду, но последние пару лет стал ключевым игроком команды.

Майкон присоединился к «Шахтеру» в 2018-м года. При Роберто Де Дзерби он стал важным игроком команды.

Вероятно, об этих новостях «Шахтер» ранее намекал через свой twitter.