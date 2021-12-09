«Две важные новости». «Шахтер» анонсировал трансфер до конца дня
«Шахтер» продлил контракты с двумя ведущими игроками
Хавбеки останутся в команде
Фото: shakhtar.com
«Шахтер» объявил о продлении двух полузащитников.
Речь идет об Алане Патрике и Майконе. Оба подписали новые контракты с командой.
Патрик и Майкон оформили контракты до 2025-го года, сообщает сайт клуба.
Алан перешел в «Шахтере» в 2011-м году. Несколько раз он сдавался в аренду, но последние пару лет стал ключевым игроком команды.
Майкон присоединился к «Шахтеру» в 2018-м года. При Роберто Де Дзерби он стал важным игроком команды.
Вероятно, об этих новостях «Шахтер» ранее намекал через свой twitter.
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