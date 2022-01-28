Трубин рассказал, кто из игроков «Шахтера» увлекается теннисом
«Шахтер» провел товарищеский матч с «Мариуполем»
Команды мячей не забивали
Фото: Twitter Шахтера
Донецкий «Шахтер» провел второй товарищеский матч на сборе в Турции.
Команды голов не забивали.
Товарищеский матч
«Шахтер» – «Мариуполь» 0:0
«Шахтер» (1-й тайм): Трубин, Додо, Марлон, Маркос Антонио, Нерес, Бондаренко, Патрик, Матвиенко, Исмаили, Педриньо, Фернандо.
«Шахтер» (2-й тайм): Пятов, Винисиус, Витао, Бондарь, Корниенко, Степаненко, Майкон, Тете, Судаков, Мудрик, Мораес.
В первом матче на сборе «Шахтер» переиграл «Вольфсберг» (4:1).
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