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Защитник «Шахтера»: «На сборах с каждым днем все становится тяжелее»

Бондарь высказался о тренировочном процессе
Футбол Украинская Премьер-лига
20:14
Защитник «Шахтера»: «На сборах с каждым днем все становится тяжелее»
Валерий Бондарь / Фото: Twitter

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь рассказал о тренировочном процессе «горняков». Его цитирует пресс-служба клуба.

– Валерий, как тебе погода? Необычно видеть снег?

– Действительно, здесь – необычно. Наверное, я впервые застал снег в Турции, на берегу моря. Немного напомнило дом, сразу сбросил фото родным и близким, а они мне свою погоду. Конечно, уже хочется побывать дома.

– Какие коррективы это внесло в сегодняшний график тренировок?

– Должна была быть тренировка на поле, наверное, тактического характера, но чуть изменились планы из-за погоды. Пока хорошо поработали в зале, а уже вечером будем тренироваться на поле.

– На что были направлены упражнения в зале?

– На все группы мышц – и верхний плечевой пояс, и ноги. Достаточно хорошая работа: и подышать, и пропотеть, и на силу.

– Вторая неделя сбора в самом разгаре. Набираете кондиции?

– Да, конечно. С каждым днем все становится тяжелее, но при этом и легче в том плане, что набирается форма, кондиции, к которым мы привыкли.

Думаю, в дальнейшем нам это поможет в чемпионате. Впереди еще больше недели на этом сборе, так что все хорошо.

– Какие впечатления принес матч с «Вольфсбергом»? Насколько сложно было вернуться в игру после длительного перерыва?

– Хотелось уже, потому что соскучились по футболу. Тренировка тренировкой, а игра есть игра, в ней намного больше ответственности и совсем другая работа.

Очень рады, что уже провели первый матч на достаточно неплохом уровне, но расти еще есть куда. Будем прибавлять в игровых наработках, которые у нас есть, переносить их на футбольное поле и улучшать.

– Вы уделяете большое внимание теории и тактике. Во второй части сезона от «Шахтера» можно ожидать чего-то нового?

– Посмотрим, может быть, что-то новое в новом году и привнесем. Закрепляем все те моменты, которые у нас были, и делаем их еще лучше.

Ранее сообщалось, что вингер «Шахтера» Евгений Коноплянка разорвет контракт с клубом в ближайшие дни.

Петр Приходько
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Теги

Валерий Бондарь Шахтер Донецк

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