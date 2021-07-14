«Шахтер» сыграет контрольный матч с «Оболонью»

Игра состоится 20 июля

Фото: ФК Шахтер

«Шахтер» и «Оболонь» огласили о проведении контрольного матча.

Встреча состоится 20 июля в 18:00. На игру допустят зрителей.

Матч пройдет на НСК «Олимпийский». Сайт «Шахтера» сообщил, что для посещения встречи необходимо иметь медицинскую маску.

Ожидается, что эта игра станет последней для «Шахтера» перед стартом нового сезона УПЛ. 24 июля команда сыграет против «Ингульца» в 1-м туре.

В Австрии на сборах «Шахтер» сыграл четыре матча.