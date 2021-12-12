Официально. Марлос покинул «Шахтер»
«Шахтер» ушел в отпуск. Известна дата отлета на сборы
«Горняки» назвали планы на ближайший месяц
Фото - ФК Шахтер
Донецкий «Шахтер» 12 декабря провел командное собрание. Главный тренер Роберто Де Дзерби поблагодарил подопечных за первую часть сезона.
С этого дня у «оранжево-черных» стартует отпуск. Соберется команда ровно через месяц – 13 января.
Тогда футболисты проведут традиционный медосмотр. А 16-го числа состоится вылет на сбор в Турцию.
На него «Шахтер» отправится уже без Марлоса. Натурализованный украинец ранее покинул клуб.
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