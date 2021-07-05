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«Шахтер» в конце матча вырвал победу над клубом Третьей лиги Германии
Мудрик отличился победным голом
Фото: shakhtar.com
«Шахтер» в контрольном матче на сборах в Австрии обыграл немецкий «Тюркгючу».
«Горняки» смогли вырвать победу в конце матча. Счет уже на четвертой минуте встречи открыл Соломон, а победный мяч на счету Мудрика.
«Тюркгючу» выступает в Третьей лиге Германии.
Товарищеский матч.
«Шахтер» – «Тюркгючу» 2:1
Голы: Соломон, 4, Мудрик, 85
«Шахтер»: Трубин, Маркос, Дентиньо, Соломон, Танковский, Конопля, Судаков, Сиприано, Мампасси, Очеретько, Бондаренко.
Следующий матч «Шахтер» сыграет против «Шальке» 9 июля.
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