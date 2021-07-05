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«Шахтер» в конце матча вырвал победу над клубом Третьей лиги Германии

Мудрик отличился победным голом
Футбол Украинская Премьер-лига
20:10
«Шахтер» в конце матча вырвал победу над клубом Третьей лиги Германии
Фото: shakhtar.com

«Шахтер» в контрольном матче на сборах в Австрии обыграл немецкий «Тюркгючу».

«Горняки» смогли вырвать победу в конце матча. Счет уже на четвертой минуте встречи открыл Соломон, а победный мяч на счету Мудрика

«Тюркгючу» выступает в Третьей лиге Германии.

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Тюркгючу» 2:1

Голы: Соломон, 4, Мудрик, 85

«Шахтер»: Трубин, Маркос, Дентиньо, Соломон, Танковский, Конопля, Судаков, Сиприано, Мампасси, Очеретько, Бондаренко.

Следующий матч «Шахтер» сыграет против «Шальке» 9 июля.

Андрей Усмонов
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Теги

Шахтер Донецк Товарищеские матчи (футбол)

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