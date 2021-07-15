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«Шахтер» возобновил тренировки по прибытию в Киев

Команда завершила австрийский сбор
Футбол Украинская Премьер-лига
13:29
«Шахтер» возобновил тренировки по прибытию в Киев
Фото: shakhtar.com

«Шахтер» возобновил тренировки в Украине, сообщает сайт клуба.

Команда собралась на базе в Киеве после трехдневного отдыха. Напомним, в конце прошлой недели «Шахтер» вернулся со сбора в Австрии.

Пока игроки сборной Украины на Евро-2020 к команде не присоединились. Впрочем, сообщалось, что «Шахтер» даст шанс нескольким молодым игрокам в сезоне.

В Киеве «горняки» продолжат подготовку к новому сезону. Накануне, «Шахтер» анонсировал контрольный матч против «Оболони» 20 июля. Игра состоится на НСК «Олимпийский».

В 1-м туре УПЛ «Шахтер» сыграет против «Ингульца».

Андрей Усмонов
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