«Шахтер» выплатил крупную сумму израильскому клубу за права на Соломона

Полузащитник может покинуть команду

Фото: shakhtar.com

Полузащитник «Шахтера» Манор Соломон может покинуть команду в следующем году.

Летом «горняки» выкупили большую часть прав на него у «Маккаби». Тогда же все предложения по игроку были отклонены, сообщает агент футболиста Шломи Бен Эзра в комментарии Sport5.

«Шахтер» отказывал любому клубу, который с ними контактировал по Соломону, а еще заплатил крупную сумму, чтобы снизить проценты. Тот факт, что украинцы вышли в групповой раунд Лиги чемпионов также заставил их не отказываться от израильтянина. Январь – еще одна отправная точка, потому что открывается трансферное окно. Но все будет зависеть от результатов команды в Лиге чемпионов».

Сообщалось, что предложения по игроку делали «Аталанта» и «Наполи».

Также был интерес и от «Арсенала».