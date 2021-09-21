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«Шахтер» выплатил крупную сумму израильскому клубу за права на Соломона

Полузащитник может покинуть команду
Футбол Украинская Премьер-лига
16:47
«Шахтер» выплатил крупную сумму израильскому клубу за права на Соломона
Фото: shakhtar.com

Полузащитник «Шахтера» Манор Соломон может покинуть команду в следующем году.

Летом «горняки» выкупили большую часть прав на него у «Маккаби». Тогда же все предложения по игроку были отклонены, сообщает агент футболиста Шломи Бен Эзра в комментарии Sport5.

«Шахтер» отказывал любому клубу, который с ними контактировал по Соломону, а еще заплатил крупную сумму, чтобы снизить проценты. Тот факт, что украинцы вышли в групповой раунд Лиги чемпионов также заставил их не отказываться от израильтянина.

Январь – еще одна отправная точка, потому что открывается трансферное окно. Но все будет зависеть от результатов команды в Лиге чемпионов».

Сообщалось, что предложения по игроку делали «Аталанта» и «Наполи».

Также был интерес и от «Арсенала».

Андрей Усмонов
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Манор Соломон Шахтер Донецк

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