«Шахтер» забил 1900 голов в чемпионатах Украины

Юбилейный мяч на счету Сикана

Фото: ФК Шахтер

«Шахтер» в 8–м туре УПЛ разгромил «Мариуполь» (5:0).

В этой встрече «горняки» забили свой 1900-й гол в чемпионатах Украины. Юбилейным голом отметился форвард Даниил Сикан.

В домашних матчах «Шахтер» забил большую часть голов – 1075, а 825 – на выезде. Еще четыре гола «горняки» забили на нейтральных полях.

Примечательно, что чаще всего «Шахтер» забивал «Мариуполю» («Ильичевцу») – 127 мячей.

В таблице УПЛ команда идет 2-й.