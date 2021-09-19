Бэйл не поможет «Реалу» в первом матче с «Шахтером»
«Шахтер» забил 1900 голов в чемпионатах Украины
Юбилейный мяч на счету Сикана
Фото: ФК Шахтер
«Шахтер» в 8–м туре УПЛ разгромил «Мариуполь» (5:0).
В этой встрече «горняки» забили свой 1900-й гол в чемпионатах Украины. Юбилейным голом отметился форвард Даниил Сикан.
В домашних матчах «Шахтер» забил большую часть голов – 1075, а 825 – на выезде. Еще четыре гола «горняки» забили на нейтральных полях.
Примечательно, что чаще всего «Шахтер» забивал «Мариуполю» («Ильичевцу») – 127 мячей.
В таблице УПЛ команда идет 2-й.
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