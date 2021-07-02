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Шакири: «Сборная Швейцарии показала, что умеет не только защищаться»

Хавбек высказался по поводу противостояния с Испанией в четвертьфинале Евро
Футбол Евро-2020
09:24
Шакири: «Сборная Швейцарии показала, что умеет не только защищаться»
Джердан Шакири / Фото - Twitter

Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири поделился ожиданиями от матча четвертьфинала Евро-2020 против Испании. Встреча состоится уже сегодня, 2 июля. Слова хавбека передает пресс-служба UEFA.

Мы показали, что умеем не только защищаться. В матче с французами мы доказали, что можем забивать больше одного мяча. Мы хотим сыграть в свой футбол, показать все 100 процентов своей игры. Если это получится, все возможно.

Буду готовиться к игре, как к любому другому матчу. Я никогда не меняю распорядок, даже если на мне капитанская повязка. Я очень горжусь тем, что поведу за собой команду в таком важном матче, и хочу показать свое мастерство на поле и помочь ей.

Матч с Францией получился нелегким. Мне тоже он дался нелегко, хотя хорошие отрезки у меня были. Я много помогал в обороне, и это было важно для команды. Я постараюсь отдать все силы за команду против Испании, но это не значит, что я проведу плохой матч, если не смогу забить или отдать результативную передачу.

Несколько последних дней выдались очень эмоциональными. В матче с Францией мы добились исторического успеха. Мы невероятно счастливы, но сейчас нас ждет очередной тяжелый матч.  Нам предстоит вновь совершить невозможное.

Я просто стараюсь быть самим собой и хочу помочь команде, показав завтра хороший футбол.  Мы сосредоточены и знаем, что нужно делать. Все с нетерпением ждем матча.

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Швейцария – Испания онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:00.

Сергей Стаднюк
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Теги

Джердан Шакири Швейцария – Испания сборная Швейцарии (футбол) сборная Испании (футбол)

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