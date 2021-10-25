Шанс для Лунина. Куртуа получил травму в «Эль Класико»

Также повредил колено хавбек «Реала»

Андрей Лунин и Тибо Куртуа / Фото - Getty Images

Мадридский «Реал» добыл победу в матче десятого тура Примеры против «Барселоны» (2:1). Однако «сливочные» не обошлись без травм.

Полузащитник Федерико Вальверде вышел в середине второго тайма. Но в концовке хавбек пожаловался на проблемы с коленом и был заменен.

Голкипер Тибо Куртуа почувствовал дискомфорт в правой ноге при выбивании мяча. Оба футболиста пройдут углубленное обследование в понедельник, 25 октября, сообщает Sport.es.

Отметим, что дублером бельгийца является Андрей Лунин. Украинец провел лишь один официальный матч за первую команду.

Ранее главный тренер «Барселоны» Рональд Куман отметил, что его подопечные выступили хорошо в первом тайме игры с «Реалом».