«Динамо» сыграло юбилейную ничью в еврокубках
Шапаренко: «Фортуна нам не улыбнулась в конце матча. Значит, наверное, мы где-то не заслужили»
«Динамо» сыграло вничью с «Бенфикой»
12:49
Фото: ФК Динамо
Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко прокомментировал пресс-службе клуба ничью с «Бенфикой» в первом матче группы Лиги чемпионов и свой отмененный гол в конце встречи.
«Это футбол, фортуна нам сегодня не улыбнулась в конце. Значит, наверное, мы где-то не заслужили. Не знаю, что сказать. Опустошение.
Мы понимали, что нам по силам эта команда и можно с ней играть. Я был уверен в партнерах, тренере и болельщиках, что мы сегодня сможем показать достойную игру. Так и получилось.
Яремчук? Рома с уважением отзывался о нашей команде, как и мы о них. Ничего, кроме уважения. Его задача выходить и забивать, но хорошо сыграл Денис Бойко. Наш вратарь провел хороший матч».
В параллельном матче «Бавария» обыграла «Барселону» (3:0).