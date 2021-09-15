Шапаренко: «Фортуна нам не улыбнулась в конце матча. Значит, наверное, мы где-то не заслужили»

Фото: ФК Динамо

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко прокомментировал пресс-службе клуба ничью с «Бенфикой» в первом матче группы Лиги чемпионов и свой отмененный гол в конце встречи.

Мы понимали, что нам по силам эта команда и можно с ней играть. Я был уверен в партнерах, тренере и болельщиках, что мы сегодня сможем показать достойную игру. Так и получилось.

Яремчук? Рома с уважением отзывался о нашей команде, как и мы о них. Ничего, кроме уважения. Его задача выходить и забивать, но хорошо сыграл Денис Бойко. Наш вратарь провел хороший матч».