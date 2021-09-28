Шаран: «Де Дзерби понимает, что на него будет давить вся Италия»
Украинский тренер Владимир Шаран поделился ожиданиями от матча «Шахтера» против «Интера» во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов.
– Я еду на матч, хочу его посмотреть. Хочу увидеть хороший матч и получить удовольствие от игры. Мне интересны тактические моменты, как будет действовать и прессинговать «Шахтер» – как в матче с «Динамо» в Суперкубке (3:0) или более позиционно. Также хочется посмотреть на соперника, как действует «Интер» по схеме 3-4-3.
– Прошлогодние 0:0 устроят или после поражения от «Шерифа» (0:2) нужна только победа?
– Каждый игрок и тренер настраивается только на победу. Если будет ничья при хорошей игре, то футболисты и тренерский штаб горняков будут довольны.
– Какой «Интер» сильнее – сегодняшний или прошлогодний?
– Рано еще делать выводы, надо подождать и посмотреть, как будет действовать команда.
– Пятов или Трубин в основе?
– Это вопрос к тренерскому штабу, но я считаю, что Пятов. Только Пятов. На данном этапе.
– Итальянец Де Дзерби сыграет против итальянской команды. Это его больше мотивирует или заставит волноваться?
– Он понимает, что на него будет давить вся Италия, будут делать выводы после этого матча. Де Дзерби уже играл против «Интера», но против «Интера» Антонио Конте. Однако схема Конте не отличается от той, которую использует Симоне Индзаги. У тренера донецкого клуба больше информации о сопернике, потому что он не единожды играл против «Интера» с «Сассуоло».
Волнение всегда должно быть. Конечно, ему хочется доказать своему соотечественнику, что «Шахтер» сильнее. И он, как тренер, тоже. Безусловно
Матч «Шахтер» – «Интер» начнется в 19:45.
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