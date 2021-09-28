Шаран: «Де Дзерби понимает, что на него будет давить вся Италия»

Роберто Де Дзерби / Фото: Getty Images

Украинский тренер Владимир Шаран поделился ожиданиями от матча «Шахтера» против «Интера» во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

– Прошлогодние 0:0 устроят или после поражения от «Шерифа» (0:2) нужна только победа?

– Каждый игрок и тренер настраивается только на победу. Если будет ничья при хорошей игре, то футболисты и тренерский штаб горняков будут довольны.

– Какой «Интер» сильнее – сегодняшний или прошлогодний?

– Рано еще делать выводы, надо подождать и посмотреть, как будет действовать команда.

– Пятов или Трубин в основе?

– Это вопрос к тренерскому штабу, но я считаю, что Пятов. Только Пятов. На данном этапе.

– Итальянец Де Дзерби сыграет против итальянской команды. Это его больше мотивирует или заставит волноваться?

– Он понимает, что на него будет давить вся Италия, будут делать выводы после этого матча. Де Дзерби уже играл против «Интера», но против «Интера» Антонио Конте. Однако схема Конте не отличается от той, которую использует Симоне Индзаги. У тренера донецкого клуба больше информации о сопернике, потому что он не единожды играл против «Интера» с «Сассуоло».

Волнение всегда должно быть. Конечно, ему хочется доказать своему соотечественнику, что «Шахтер» сильнее. И он, как тренер, тоже. Безусловно