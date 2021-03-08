Шаран: «Конечно, я не выдержал и немного поднял голос. Но я быстро отхожу»

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран поделился впечатлениями от матча 17-го тура украинской Премьер-лиги против «Днепра-1» (0:0). Слова специалиста передает официальный сайт днепрян.

Практически всю борьбу мы выиграли, кроме момента Когута во втором тайме. Действиями в защите я больше доволен, ведь сыграли на ноль. А в атаке сыграли не так, как хотели. Но, несмотря на кадровые проблемы, понимаем, что ничейный результат для нас приемлем в этом поединке. «Днепр-1» во втором тайме должен был забивать дважды или трижды.

Могли ли рассчитывать на большее? Конечно, я не выдержал и на молодого Новикова немного поднял голос. Я надеюсь на него в будущем. Он такой нападающий, что делает максимум два касания. И в этой ситуации где-то сыграл авторитет Банады, потому что в подобных моментах он передачу не отдает. В сложных моментах он не отдает мяч, и некоторые, могут быть недовольны этим, но не я, потому что он нацелен на ворота. Поэтому я не сдержался. Но ничего, вся команда его поддержала, я тоже поддержал, ведь отхожу очень быстро. Поэтому, все хорошо. Ничейный результат является закономерным, но ближе к победе были футболисты «Днепра-1» – здесь не может быть никаких вопросов.

Собираемся ли бороться за еврокубки? Конечно, ведь еще играть и играть. Я говорил еще в начале нашему президенту: если не будет серьезных кадровых проблем, мы будем до конца бороться. Понимаем, что не хватает скамейки, которая должна быть у команд, которые ставят высокие цели. У нас есть Кубок и в чемпионате еще не все потеряли. Мы не надеемся догнать «Десну» или «Зарю», но реально можем побороться за 5 место. Все это будет зависеть от стабильности состава.