Шаран назвал основную причину ухода Шевченко из сборной

В УАФ до сих пор не нашли замену специалисту

Андрей Шевченко / фото - Playmaker

Бывший тренер «Александрии» Владимир Шаран предположил, почему Андрей Шевченко принял решение покинуть сборную Украины:

«Мне сложно говорить о других причинах, которые могут быть помимо его желания перейти на клубную работу. Если я и знаю, но все равно не скажу. Разное пишут - все мы читаем и прекрасно знаем. Но все же думаю, что основная причина - желание заниматься тренерской деятельностью в клубе. Такое мое мнение».

Главными кандидатами на замену Шевченко в сборной называют Сергея Реброва и Мирона Маркевича. Но первому нужно приложить усилия, чтобы стать на этот пост.

Напомним, со сборной Украины также попрощалась еще одна легендарная личность.