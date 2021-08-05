Левченко: «Шевченко давно принял решение покинуть сборную»
Шаран назвал основную причину ухода Шевченко из сборной
В УАФ до сих пор не нашли замену специалисту
5 августа 14:10
Андрей Шевченко / фото - Playmaker
Бывший тренер «Александрии» Владимир Шаран предположил, почему Андрей Шевченко принял решение покинуть сборную Украины:
«Мне сложно говорить о других причинах, которые могут быть помимо его желания перейти на клубную работу. Если я и знаю, но все равно не скажу.
Разное пишут - все мы читаем и прекрасно знаем. Но все же думаю, что основная причина - желание заниматься тренерской деятельностью в клубе. Такое мое мнение».
Главными кандидатами на замену Шевченко в сборной называют Сергея Реброва и Мирона Маркевича. Но первому нужно приложить усилия, чтобы стать на этот пост.
Напомним, со сборной Украины также попрощалась еще одна легендарная личность.
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