Шаран – о Петракове: «Человека бросили, грубо говоря, под танк. И он выполнил эту задачу»

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Бывший тренер «Александрии» Владимир Шаран поделился мнением о нынешнем наставнике сборной Украины Александре Петракове.

К Петракову вопросов нет. Но также у него будет еще больше авторитета в команде. Ребята увидят, что это действительно главный тренер сборной Украины. Видно, что ребята к Петракову относятся хорошо. Петраков простой человек. Главное, не перегибать палку в некоторых моментах. Петраков – хороший тренер, хороший человек. И такое решение - это уважение для сборной, так как там собраны лучшие футболисты».