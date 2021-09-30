«Минай» рассматривает на замену Кобину Климовского и Шарана
Шаран о слухах о переходе в «Кривбасс»: «Конкретики пока никакой нет»
Специалист сообщил, что пока у него нет предложений
30 сентября 19:46
Владимир Шаран / Фото: Александрия
Бывший наставник «Александрии» и «Карпат» Владимира Шарана высказался о слухах о переходе в «Кривбасс».
«Помимо «Кривбасса» меня еще сватают в другой клуб – «Минай». Получается, что сватают туда, где я уже ранее трудился – в Ужгород, в Кривой Рог. Оба этих города, как и многие другие в Украине, мне хорошо знакомы – всюду у меня есть друзья, коллеги.
Что ж, мне приятно, что в этих городах меня не забывают и при первом удобном случае вспоминают. Как и приятно то, что мне многие звонят и интересуются моей судьбой. Вот только конкретики пока никакой нет».
Напомним, ранее Роман Григорчук также прокомментировал слухи о своем переходе в «Кривбасс».
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