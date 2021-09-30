Шаран о слухах о переходе в «Кривбасс»: «Конкретики пока никакой нет»

Владимир Шаран / Фото: Александрия

Бывший наставник «Александрии» и «Карпат» Владимира Шарана высказался о слухах о переходе в «Кривбасс».



Что ж, мне приятно, что в этих городах меня не забывают и при первом удобном случае вспоминают. Как и приятно то, что мне многие звонят и интересуются моей судьбой. Вот только конкретики пока никакой нет».