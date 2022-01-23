Покинувший «Минай» тренер объяснил, почему возглавил команду Второй лиги
Шаран: «Пока никто из новичков не получил контракт»
Тренер – о поражении в первом матче на сборе
Фото: fco.com.ua
Главный тренер «Миная» Владимир Шаран оценил поражение в игре с «Дебреценом» в контрольном матче.
«Мне понравилось, как играла команда. В первом тайме мы просматривали потенциальных новичков, а во втором играли те, кто сейчас здоров. Некоторые игроки приболели, некоторые получили травмы. Игру новичков пока никак не оцениваю. Некоторые останутся с нами и продолжат тренировочный сбор.
Получит ли контракт кто-то из новичков? Нет, пока ни одного такого игрока нет».
28 января «Минай» сыграет против «Ужгорода» после чего отправится в Турцию.
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