Шаран: «Пока никто из новичков не получил контракт»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняВсе украинцы в рейтингах топовых боксерских организаций. IBF, WBC, WBO, WBA – где и на каких позициях
матч-центр
Вчера 10
Сейчас 1
Сегодня 16
Завтра 0
Развернуть Свернуть
Футбол (10 событий из 20) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Окончен
17:00 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Окончен
17:00 Лидс - Ньюкасл 0:1 Окончен
19:30 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Брест - Лилль 2:0 Окончен
22:00 Ланс - Марсель 0:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Интер - Венеция 2:1 Окончен
21:45 Лацио - Аталанта 0:0 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Севилья - Сельта 2:2 Окончен
22:00 Атлетико - Валенсия 3:2 Окончен
Футбол (1 событие из 3) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Мец - Ницца 0:1 2-й тайм
Футбол (16 событий из 24) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Арсенал - Бернли -:- Запланирован
16:00 Кристал Пэлас - Ливерпуль -:- Запланирован
16:00 Лестер - Брайтон -:- Запланирован
18:30 Челси - Тоттенхэм -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Мец - Ницца 0:1 2-й тайм
16:00 Бордо - Страсбур -:- Запланирован
18:05 Монпелье - Монако -:- Запланирован
21:45 ПСЖ - Реймс -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 РБ Лейпциг - Вольфсбург -:- Запланирован
18:30 Герта - Бавария -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Специя - Сампдория -:- Запланирован
16:00 Наполи - Салернитана -:- Запланирован
19:00 Эмполи - Рома -:- Запланирован
21:45 Милан - Ювентус -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Реал - Эльче -:- Запланирован
22:00 Алавес - Барселона -:- Запланирован
нет важных матчей

Шаран: «Пока никто из новичков не получил контракт»

Тренер – о поражении в первом матче на сборе
Футбол Украинская Премьер-лига
14:41
Шаран: «Пока никто из новичков не получил контракт»
Фото: fco.com.ua

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран оценил поражение в игре с «Дебреценом» в контрольном матче.

«Мне понравилось, как играла команда. В первом тайме мы просматривали потенциальных новичков, а во втором играли те, кто сейчас здоров. Некоторые игроки приболели, некоторые получили травмы. Игру новичков пока никак не оцениваю. Некоторые останутся с нами и продолжат тренировочный сбор.

Получит ли контракт кто-то из новичков? Нет, пока ни одного такого игрока нет».


28 января «Минай» сыграет против «Ужгорода» после чего отправится в Турцию.

Источник: footballua.tv Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Минай Владимир Шаран

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Минай» проиграл в первом матче под руководством Шарана
«Минай» проиграл в первом матче под руководством Шарана
Футбол Украинская Премьер-лига
13:50
Шаран: «Импонирует работа Селезнева, но он такой же игрок, как и все остальные»
Шаран: «Импонирует работа Селезнева, но он такой же игрок, как и все остальные»
Футбол Украинская Премьер-лига
22 января 17:09
Шаран: «Буду просить журналистов и всех, чтобы меньше внимания обращали на Селезнева»
Шаран: «Буду просить журналистов и всех, чтобы меньше внимания обращали на Селезнева»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 22:42
Шаран назвал компонент, над которым начал работать в «Минае» в первую очередь
Шаран назвал компонент, над которым начал работать в «Минае» в первую очередь
Футбол Украинская Премьер-лига
17 января 14:29
В «Минае» назвали дату, когда следует ожидать нового легионера
В «Минае» назвали дату, когда следует ожидать нового легионера
Футбол Украинская Премьер-лига
17 января 12:12
Шаран ответил на то, что его стиль называют «антифутболом»
Шаран ответил на то, что его стиль называют «антифутболом»
Футбол Украинская Премьер-лига
17 января 11:12

Новости: Футбол

Попов рассказал, у кого в команде самое простое и элитное авто
Попов рассказал, у кого в команде самое простое и элитное авто
Украинская Премьер-лига
15:14
Рыбак в конкуренцию Рыбке. «Металлист» подписал экс-голкипера «Зари»
Рыбак в конкуренцию Рыбке. «Металлист» подписал экс-голкипера «Зари»
Первая лига
14:55
Шаран: «Пока никто из новичков не получил контракт»
Шаран: «Пока никто из новичков не получил контракт»
Украинская Премьер-лига
14:41
Шелаев: «Шансы сборной Украины в противостоянии с Шотландией – 50 на 50»
Шелаев: «Шансы сборной Украины в противостоянии с Шотландией – 50 на 50»
Сборная Украины
14:34
Гвардиола: «Я бы хотел опережать «Ливерпуль» на 40 очков, но в январе это невозможно»
Гвардиола: «Я бы хотел опережать «Ливерпуль» на 40 очков, но в январе это невозможно»
Премьер-Лига (Англия)
14:17
Надеин раскрыл трансферную политику «Вереса»
Надеин раскрыл трансферную политику «Вереса»
Украинская Премьер-лига
14:09
«Минай» проиграл в первом матче под руководством Шарана
«Минай» проиграл в первом матче под руководством Шарана
Украинская Премьер-лига
13:50
Сын Шевченко в будущем может играть за сборную Польши
Сын Шевченко в будущем может играть за сборную Польши
Украинские легионеры
13:47
«Милан» близок к подписанию форвард «Црвены Звезды»
«Милан» близок к подписанию форвард «Црвены Звезды»
Серия А (Италия)
13:32
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
1
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 13:33
Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Бокс Профессиональный бокс
16 января 11:47
1
Брэдли – о поединке Лопес – Камбосос: «Я никогда не видел, чтобы боец так торопился вынести соперника»
Брэдли – о поединке Лопес – Камбосос: «Я никогда не видел, чтобы боец так торопился вынести соперника»
Бокс Профессиональный бокс
22 января 13:45
Дэвис – Редкачу: «Пошел на х**»
Дэвис – Редкачу: «Пошел на х**»
Бокс Профессиональный бокс
21 января 13:58
2
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Бокс Профессиональный бокс
22 января 12:50
2
Все новости