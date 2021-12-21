«Минай» хочет назначить тренером Шарана
Шаран провел переговоры с президентом «Миная»
Он может возглавить команду
Фото: fco.com.ua
Бывший тренер «Александрии» Владимир Шаран может возглавить «Минай».
Он встретился с президентом клуба Валерием Персоляком на прошедших выходных. Функционер хочет назначить его тренером команды.
Ранее уже сообщалось, что Шаран главный кандидат на пост тренера. Накануне, команду покинул Игорь Леонов.
Летом Шаран уже получал предложение от «Миная», но ответил отказом.
Команда идет 15-й в таблице УПЛ.