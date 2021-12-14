Шаран: «Я ждал провала «Металлиста 1925»

Украинский специалист объяснил причины семи поражений харьковчан подряд

Фото - Металлист 1925

Бывший тренер «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал третье место «Днепра-1» в УПЛ и серию «Металлиста 1925» из семи поражений подряд.

«Днепр-1» в бронзовой гонке совершил еще один успешный рывок, в отличии от «Ворсклы» и «Зари»…

Днепряне хотят взять бронзу, и остановить их было сложно. К тому же, команда Игора Йовичевича не участвовала в еврокубках и оказалась более свежей, чем основные ее конкуренты. В «Днепре-1» хороший подбор футболистов, но Заря зимой будет усиливаться, и вся борьба еще впереди. «Ворскле» не хватало полноценной скамейки запасных. Если бы все игроки полтавчан были здоровы, то и результат мы бы увидели другой. Но сейчас наверху турнирной таблицы все логично.

Обратила на себя внимание длинная серия неудач «Металлиста 1925», который перед зимним перерывом умудрился проиграть еще и молодежному «Черноморцу»…

Я ждал этого провала. Только у «Металлиста 1925» стали выбывать из строя ведущие исполнители, это сразу же сказалось на результате. Что касается «Черноморца», то его молодежь играла в авантюрный футбол. «Моряки» много создают голевых моментов, особенно во втором тайме. Их победа над «Металлистом 1925» – вполне заслуженная.

Шаран также рассказал, почему место «Миная» и «Мариуполя» в зоне вылета вполне заслуженно.