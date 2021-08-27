Куман: «Динамо»? Мы более или менее знаем, чего можно от них ожидать»
Шелаев: «У «Шахтера» выше шансы, чем у «Динамо» в Лиге чемпионов»
Полузащитник поделился мнением о жеребьевке
22:18
Фото: ФК Днепр
Полузащитник Олег Шелаев поделился мнением о жеребьевке Лиги чемпионов для «Динамо» и «Шахтера».
«Следует признать, что жребий для украинских команд оказался неудачным. На мой взгляд, у «Шахтера» выше шансы, чем у «Динамо» оказаться среди двух лучших команд в своей группе.
Все же, «горняки» качественно поработали на трансферном рынке и довольно существенно укрепились, тогда, как «Реал» и «Интер» не избежали потерь, как среди игроков, так и в тренерском корпусе. И если даже «Шахтеру» не удастся бросить вызов испанскому и итальянскому грандам, то шансы продолжить выступления в Лиге Европы у него явно выше, чем у четвертого участника этой группы - «Шерифа».
Что касается «Динамо», то будет успехом, если киевляне опередят «Бенфику» в борьбе за третье место. Все же, «Бавария» и «Барселона» - это команды совсем другого уровня».
Сам Шелаев возобновил карьеру во Второй лиге.
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