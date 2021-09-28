Де Дзерби доверился проверенным бойцам в матче против «Интера»
Шелаев: «В матче «Шахтер» – «Интер» доминирования одной команды не будет»
Однако экс-хавбек сборной Украины считает, что встреча может завершиться ничьей
28 сентября 19:23
Олег Шелаев / Фото - FootBoom
Бывший полузащитник сборной Украины Олег Шелаев поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Интер». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.
Соперничество будет проходить на встречных курсах, доминирования одной из команд не будет. В первом тайме соперники будут больше присматриваться друг к другу, голевых моментов нужно будет ждать после перерыва. «Шахтер» и «Интер» будут сильно мотивированы, чтобы реабилитироваться после последних неудач в матчах с «Шерифом» и «Реалом», «Лацио», соответственно.
Со стратегической точки зрения победа больше нужнее «Шахтеру», итальянцы все же, рассчитывают на шесть очков в противостояниях с «Шерифом», однако, думаю, что будет зафиксирована результативная ничья – 1:1.
За игрой можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Шахтер» – «Интер».
Комментарии 0