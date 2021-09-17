Вирт: «Шахтер» заслужил поражение от «Шерифа» – и по результату, и по игре»
«Шериф» Вернидуба объявил о переходе африканского легионера
Форвард из Ганы переехал в Молдову
Фото: Sport Africa
Нападающий Басит Халид перешел в «Шериф», сообщает сайт клуба.
Сроки и детали сделки пока остаются неизвестными. Его предыдущей командой был тунисский «Эсперанс».
Ранее ганец уже играл в Европе в балканских чемпионатах, но вскоре переехал в Тунис.
В прошлом сезоне Халид провел 24 матча в чемпионате Туниса, забив три мяча. Также у него есть опыт выступления за «Приштину» в квалификации еврокубков.
Напомним, «Шериф» обыграл «Шахтер» в Лиге чемпионов.
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