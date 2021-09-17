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«Шериф» Вернидуба объявил о переходе африканского легионера

Форвард из Ганы переехал в Молдову
Футбол В Европе
16:48
«Шериф» Вернидуба объявил о переходе африканского легионера
Фото: Sport Africa

Нападающий Басит Халид перешел в «Шериф», сообщает сайт клуба.

Сроки и детали сделки пока остаются неизвестными. Его предыдущей командой был тунисский «Эсперанс».

Ранее ганец уже играл в Европе в балканских чемпионатах, но вскоре переехал в Тунис.

В прошлом сезоне Халид провел 24 матча в чемпионате Туниса, забив три мяча. Также у него есть опыт выступления за «Приштину» в квалификации еврокубков.

Напомним, «Шериф» обыграл «Шахтер» в Лиге чемпионов.

 

Андрей Усмонов
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