«Шериф» Вернидуба преодолел первый раунд квалификации Лиги чемпионов

Команда одолела албанский клуб

Фото: ФК Шериф

Чемпион Молоды «Шериф» преодолел первый раунд квалификации Лиги чемпионов 2021/22.

В двух матчах команда Юрия Вернидуба обыграла албанскую «Теуту». Первый матч завершился победой «Шерифа» (4:0) на выезде, а во второй игре дома молдавский клуб выиграл 1:0.

Теперь «Шериф» сыграет во втором квалификационном раунде. Соперником молдавского коллектива будет победитель пары «Алашкерт» (Армения) – «Конанс Ки» (Уэльс).

Вернидуб возглавил «Шериф» зимой и привел команду к победе в чемпионате Молдовы.