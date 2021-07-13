«Шериф» в серии пенальти упустил уже второй трофей при Вернидубе
«Шериф» Вернидуба преодолел первый раунд квалификации Лиги чемпионов
Команда одолела албанский клуб
22:39
Фото: ФК Шериф
Чемпион Молоды «Шериф» преодолел первый раунд квалификации Лиги чемпионов 2021/22.
В двух матчах команда Юрия Вернидуба обыграла албанскую «Теуту». Первый матч завершился победой «Шерифа» (4:0) на выезде, а во второй игре дома молдавский клуб выиграл 1:0.
Теперь «Шериф» сыграет во втором квалификационном раунде. Соперником молдавского коллектива будет победитель пары «Алашкерт» (Армения) – «Конанс Ки» (Уэльс).
Вернидуб возглавил «Шериф» зимой и привел команду к победе в чемпионате Молдовы.
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