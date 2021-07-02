Шевченко: «Англия – одна из лучших сборных Евро-2020, но мы готовы показать свои сильные стороны»
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко
поделился мнением о предстоящем матче 1/4 финала Евро-2020
против национальной команды Англии, который состоится 3 июля:
Мы прекрасно понимаем, с кем завтра играть. Англия – одна из лучших сборных на чемпионате Европы, одна из самых сбалансированных, имеет замечательных исполнителей. Хочу отметить моего коллегу Саутгейт, который собрал замечательный коллектив, и команду, которая играет в современный футбол.
Я вообще считаю, что сейчас мы наблюдаем один из лучших моментов в истории сборной Англии. Футбол этой страны на подъеме. Мы видели великолепный матч в финале Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси». Какие скорости, какое исполнение... Поэтому нас ждет тяжелый поединок с очень сильным соперником.
Мы понимаем, что соперник является фаворитом, но мы также знаем наши сильные стороны. Мы уже показали на турнире характер и наши принципы игры, от которых никогда не будем отходить. Это такой фундамент нашей команды. Я знаю, что нас ждет тяжелый матч, но у моих игроков есть характер. Постараемся его завтра показать.
Онлайн трансляция поединка Украина – Англия. Видео трансляция поединка Украина – Англия. Начало – 22:00.
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