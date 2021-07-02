Шевченко: «Англия – одна из лучших сборных Евро-2020, но мы готовы показать свои сильные стороны»

Андрей Шевченко / Фото: УАФ / Павел Кубанов

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о предстоящем матче 1/4 финала Евро-2020 против национальной команды Англии, который состоится 3 июля:



Я вообще считаю, что сейчас мы наблюдаем один из лучших моментов в истории сборной Англии. Футбол этой страны на подъеме. Мы видели великолепный матч в финале Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси». Какие скорости, какое исполнение... Поэтому нас ждет тяжелый поединок с очень сильным соперником.

Мы понимаем, что соперник является фаворитом, но мы также знаем наши сильные стороны. Мы уже показали на турнире характер и наши принципы игры, от которых никогда не будем отходить. Это такой фундамент нашей команды. Я знаю, что нас ждет тяжелый матч, но у моих игроков есть характер. Постараемся его завтра показать.