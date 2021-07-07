Италия в серии пенальти одолела Испанию и стала первым финалистом Евро-2020
Шевченко: «Благодарим итальянских болельщиков и поздравляем Манчини»
Тренер сборной Украины поблагодарил за поддержку местных фанатов
22:55
Андрей Шевченко / Фото - УАФ
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в своем Instagram поблагодарил итальянских болельщиков за поддержку «сине-желтых». Также специалист поздравил местную команду с выходом в финал Евро-2020.
Сердечная благодарность от меня и всего украинского народа фанатам «россонери» и всем итальянским болельщикам, которые поддержали нас в этом европейском путешествии. Поздравляем Роберто Манчини, его тренерский штаб и всю сборную Италии с тем, что они сделали на данный момент и вышли в финал.
Напомним, несмотря на поддержку трибун в Риме, сборная Украины уступила Англии (0:4) и покинула турнир.
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