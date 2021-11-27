Скаут Серии А: «Ярмоленко нужен для усиления атаки «Дженоа»
Шевченко будет работать над усилением «Дженоа» вместе с известным спортивным директором
Сабатини продолжит работать в Италии
16:50
Фото: Sky Sport Italia
«Дженоа» назначит нового спортивного директора.
Им станет известный в Италии специалист Вальтер Сабатини. О назначении объявят в ближайшие дни, сообщает Sky Sport Italia.
Кроме трансферных вопросов он будет заниматься и поиском молодых талантов. Приоритет – игроки из Латинской Америки.
Сабатини известен по работе в таких командах, как «Палермо», «Рома» и «Интер». Именно он в свое время привез в Италию таких игроков как Раджа Наингголан, Маркиньоса и Эрика Ламелу.
Отмечается, что Сабатини будет работать в тесном сотрудничестве с Андреем Шевченко.
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