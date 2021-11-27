Шевченко будет работать над усилением «Дженоа» вместе с известным спортивным директором

Сабатини продолжит работать в Италии

Фото: Sky Sport Italia

«Дженоа» назначит нового спортивного директора.

Им станет известный в Италии специалист Вальтер Сабатини. О назначении объявят в ближайшие дни, сообщает Sky Sport Italia.

Кроме трансферных вопросов он будет заниматься и поиском молодых талантов. Приоритет – игроки из Латинской Америки.

Сабатини известен по работе в таких командах, как «Палермо», «Рома» и «Интер». Именно он в свое время привез в Италию таких игроков как Раджа Наингголан, Маркиньоса и Эрика Ламелу.

Отмечается, что Сабатини будет работать в тесном сотрудничестве с Андреем Шевченко.