Шевченко: «Даже если бы у нас были все игроки, было бы сложно повторить такой результат на Евро»

Андрей Шевченко / Фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в комментарии телеканалу «Футбол» объяснил причины разгромного поражения в матче четвертьфинала Евро-2020 против Англии (0:4).

Опять же, причина в эпизодах, которые мы не доиграли. Команда ни в коем случае не отказывалась от своей структуры игры, своих принципов. Были очень хорошие эпизоды в игре, когда мы хорошо контролировали, создавали моменты. Есть разница в классе. У англичан было большое преимущество на втором этаже, они использовали его.

Отсутствие Малиновского? Если бы у нас были все игроки, команда укомплектована была бы лучше, игроки бы не получали на протяжении турнира травмы, приехали в лучшем состоянии, думаю, все равно было бы сложно повторить результат, которого мы добились.

Не буду подводить итоги, особенно сейчас. Сделаем, когда прилетим в Киев. Поговорим, что было хорошо сделано, а что плохо.