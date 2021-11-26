Шевченко: «Дженоа» постепенно начинает понимать нашу культуру работы»

Андрей Шевченко / фото - Динамо Киев от Шурика

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко на пресс-конференции поделился своими ожиданиями от следующего матча регулярного чемпионата Италии с «Удинезе».

По какому пути мы должны идти? Я знаю только один путь: работать, быть одним целым. С «Ромой» все получалось, мы держались 82 минуты, но, к сожалению, пропустили в контратаке. Потом отыграться уже было тяжело.

«Удинезе» – немного английская команда. Очень прямолинейная, с физически мощными игроками. Они очень опасны при стандартах. Мало держат мяч, играют вертикально. Мы должны быть более решительными. Должны верить в проект, в наши силы. Только так можно улучшить ситуацию».