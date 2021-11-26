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Шевченко: «Дженоа» постепенно начинает понимать нашу культуру работы»
Украинский специалист – об ожиданиях перед матчем с «Удинезе»
26 ноября 20:53
Андрей Шевченко / фото - Динамо Киев от Шурика
Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко на пресс-конференции поделился своими ожиданиями от следующего матча регулярного чемпионата Италии с «Удинезе».
«Мы хорошо работали в течение недели. Команда постепенно начинает понимать нашу культуру работы. Я очень доволен отношением ребят. К сожалению, нет хороших новостей о травмированных. Маттиа Дестро восстанавливается, но еще не тренируется. Надеюсь, на следующей неделе он будет тренироваться с командой.
По какому пути мы должны идти? Я знаю только один путь: работать, быть одним целым. С «Ромой» все получалось, мы держались 82 минуты, но, к сожалению, пропустили в контратаке. Потом отыграться уже было тяжело.
«Удинезе» – немного английская команда. Очень прямолинейная, с физически мощными игроками. Они очень опасны при стандартах. Мало держат мяч, играют вертикально. Мы должны быть более решительными. Должны верить в проект, в наши силы. Только так можно улучшить ситуацию».
Напомним, Иван Газидис развеял все слухи о скором переходе Шевченко в «Милан».
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